На проспекте Строителей водители не могут разъехаться из-за стоящих авто

09.11.2020 | 21:06

Разъехаться двум автомобилям на участке внутриквартальной дороги на проспекте Строителей в районе дома № 68а можно, только выбрав место, где не припаркованы другие машины, и уступая встречному потоку. А все из-за того, что здесь появился тротуар, чересчур широкий за счет дороги.

«Не разъезжаются машины. Не знаешь, куда заехать, как встать. Ждем, пока все машины оттуда проедут. Сейчас никого нет, а вечером тяжело», - рассказала пензячка.

О проблеме пешеходов однажды журналистам «Службы 11» рассказывал местный житель. Это происходило еще до того, как там появился тротуар. Активист жаловался на то, что снег плохо чистят. Было непонятно, где зона для безлошадных, а где для водителей.

«Здесь идут пожилые люди, идут дети из школы, мамы с колясками. Тротуаров у нас нет, они не обозначены бордюрами», - жаловался Александр Петрович.

Наконец в этом уголке Арбекова появились полноценные тротуары, с бордюрными камнями. Но если в одном месте ширина не очень большая, то в другом ее можно было сделать меньше, тем самым увеличив дорогу. Ведь знаков, запрещающих парковку, нет. Этим пользуются местные жители, занимающие одну полосу.

«Проблема. Ставить машины некуда уже», - отметил прохожий.

Кстати, новые бордюры не всегда спасают от желающих припарковаться: внедорожники перескакивают через препятствие, едут по тротуару и останавливаются на газоне.