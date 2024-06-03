19-летний сельчанин решил успокоить нервы и стал угонщиком

03.06.2024 | 08:22

В полицию Бессоновского района обратилась 24-летняя местная жительница и рассказала, что 19-летний знакомый угнал ее автомобиль.

Парня задержали, и он во всем признался. По его словам, накануне он поссорился с владелицей машины. Чтобы успокоить нервы, он решил покататься на ее авто, тем более что ключи она оставила в замке зажигания.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела. С него взято обязательство о явке.

«Статья уголовного кодекса предусматривает до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичный случай произошел ранее в Спасском районе. 39-летний мужчина, поссорившись с гражданской супругой, незаметно взял ключи от ее машины и отправился кататься, чтобы за рулем прийти в себя.

Не обнаружив машины на привычном месте, ее владелица обратилась в полицию с заявлением об угоне. В итоге на ее сожителя завели уголовное дело.