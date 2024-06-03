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Из жизни

4 июня в Пензенской области снова ожидается гроза

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Во вторник, 4 июня, жителей Пензенской области ждет та же погода, что была и 3-го числа. Синоптики Приволжского УГМС предупредили о жаре и грозе.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами гроза, дождь. Температура воздуха +13…+18 градусов.

Утром термометр покажет около +20, будет облачно с прояснениями. Днем синоптики пообещали переменную облачность, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер задует юго-западный, порывы 8-13 м/с. Воздух прогреется до +30 градусов.

В регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности, что означает потенциальную угрозу.

Ранее сообщалось, что в первую неделю лета в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра, местами не исключен и град. Такая погода обусловлена тем, что область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

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