Житель Бекова избавился от долгов ради «Лады-Приоры»

04.06.2024 | 20:33

50-летний житель Бекова расквитался с многотысячными долгами ради своей «Лады-Приоры». Машину хотели забрать приставы.

Мужчина долгое время не платил по кредитам и задолжал банкам более 800 тысяч рублей. В связи с этим приставы начали розыск имущества сельчанина и обнаружили, что он владеет отечественным автомобилем.

На машину наложили арест. Сотрудники приехали к должнику домой и вручили ему постановление об изъятии.

Однако местный житель не захотел расставаться со своим транспортом. В кратчайшие сроки он нашел всю сумму и закрыл долг, уплатив и исполнительский сбор.

«Узнать о наличии долга и оплатить его можно посредством «Банка данных исполнительных производств» либо через доступный сервис - «Личный кабинет» на портале госуслуг, в котором возможно получить информацию о наличии долга, об имеющихся ограничительных мерах, а также оплатить саму задолженность», - отметили в областном управлении ФССП России.