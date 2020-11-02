Тротуар в сквере на улице Свердлова опасен для пешеходов

02.11.2020 | 20:20

В ужасном состоянии находится тротуар сквера на улице Свердлова. Огромные выбоины по всей территории пешеходной зоны мешают людям спокойно передвигаться.

«Хотелось бы лучшего, но когда сделают, даже непонятно», - отметила женщина.

Дорога соединяет улицы Калинина и Гоголя. Поток людей достаточно большой. Несколько десятилетий назад сквер был излюбленным местом пензенцев. Но теперь люди просто проходят мимо. На вопрос, когда последний раз территорию приводили в порядок, горожане затрудняются ответить.

«Я даже забыла, когда было хорошо. Опасно. С колясками ходят, в поликлинику ездят, надо это все заделать безобразие», - пояснила пензячка.

Необязательно полностью переделывать асфальт, говорят прохожие. Достаточно даже небольшого ямочного ремонта, чтобы передвигаться стало легче и безопаснее.

Некоторые пензенцы искренне верят, что совсем скоро в сквере произойдут положительные изменения.

«Если делают дороги, то и это будут делать все равно. Надежда умирает последней», - выразил уверенность молодой человек.