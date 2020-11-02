На ул. Дзержинского под слоем мусора и грязи потерялся асфальт

02.11.2020 | 20:38

На улице Дзержинского пора проводить археологические раскопки. Под залежами листвы, мусора, земли обнаруживается нечто ценное в виде асфальтированной полосы с бордюрами по бокам.

«Мы здесь ходим все время, но аллеей я бы это не назвала», - отметила горожанка.

За домом № 15 когда-то был тротуар, его прокладывали специально, чтобы люди с удобствами могли пройти от соседней улицы Ухтомского на Дзержинского, прогуляться под тенистыми деревьями, не пачкая обуви на асфальте. Вероятно, за длительный срок он исчез. Долго накапливался мусор, листва падала. Дожди смывали землю с газонов на дорожку.

Каким-то ветром принесло несвежие августовские новости из Башмаковского района. Даже если кто-то обвинит журналистов «Службы 11», что они придираются, то вот оно доказательство: вестник лежит с лета. А значит, аллею не подметали уже несколько месяцев.