Последствия замены труб на улице Воронова уродуют двор

24.10.2020 | 19:15

Еще в конце августа возле дома № 18 на улице Воронова проводились работы по замене канализационных труб. К качеству новых коммуникаций у жильцов претензий нет, но убирать за собой последствия ремонта коммунальщики по каким-то причинам не стали. Теперь горы из земли и строительного мусора «украшают» придомовую территорию.

«Председатель ЖСК полностью игнорирует свои обязанности и не хочет в эти дела вникать. А мы между тем платим за содержание штата: уборщица, электрик, сантехник, дворник. И за ее содержание в том числе мы платим. Такая неадекватная реакция внушает беспокойство», - рассказала Любовь Алексеевна.

Окна ее квартиры обращены прямо к земляным кучам. До ремонта на территории росла зелень, были аккуратные кусты. Теперь же здесь только горы песка и остатки старых коммуникаций.

«Уничтожены все ограждения. Удивительно, как еще люк не свернули автомобили, которые здесь паркуются - просто массовая парковка. Тут надо было все разровнять, прислать экскаватор или трактор меньших размеров и все вывезти, включая песок, а сверху насыпать уже живой земли. Был же ухоженный зеленый участок! Все выворочено, все изувечено», - обрисовала Любовь Алексеевна масштабы разрушений.

Женщина несколько раз обращалась к председателю ЖСК «Родник», однако результат нулевой.

«Каждый жилец выходит и убирает самостоятельно. По возможности можем все сами сделать, хотите - выходите. Экскаватор там все, что можно было, уже сделал. Мне взять лопату и пойти? Возьму и пойду», - отреагировало ответственное лицо.

Любовь Алексеевна и сама готова убрать все кучи, но возраст и здоровье не позволяют. Эта работа под силу лишь нескольким мужчинам, но пока что желающих унести мусор из-под окон пенсионерки, видимо, не нашлось.