Дорога на Индустриальной десятки лет не знает ремонта

24.10.2020 | 19:30

Разбомбленной выглядит дорога на улице Индустриальной. Огромные ямы и провалы в асфальте не дают людям спокойно жить. В основном здесь живут пенсионеры. Обходных путей нет, поэтому людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи.

«Пока сухо, еще ничего, а обычно осенью не пройти - колдобины, лужи. Машины едут - ломаются. Туда подальше вообще невозможно проехать», - констатировала Ирина Александровна.

На вопрос, когда в последний раз ремонтировали дорогу, ответ прост.

«Еще при советской власти», - кратко пояснила местная жительница.

Дорога ведет к «Мостоотряду № 20». Каждый день по дороге проезжают тяжелые фуры, буквально выламывая куски асфальта. Раньше владельцы организации постоянно ремонтировали территорию, но вот уже несколько десятилетий за дорогой никто не следит.

Однако даже ямы не мешают некоторым автомобилистам создавать опасные ситуации.

«Невозможно выйти на улицу, чтобы с ребенком погулять. Они несутся на большой скорости, пытались их тормозить - получали мат трехэтажный», - рассказала Лариса Александровна.

Дорогу необходимо отремонтировать. Огромные суммы для этого не понадобятся - проведение работ требуется на отдельных участках проезжей части. А чтобы защитить жителей от гонщиков, нужно установить «лежачий полицейский».