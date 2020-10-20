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Из жизни

Жители дома на ул. Кижеватова недовольны работой управляющей компании

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Нет предела возмущению жительницы дома № 24 на улице Кижеватова. Антонина Сергеевна когда-то работала в ТСЖ, которое обслуживало это строение. Некоторое время назад под свое крыло здание взяла управляющая компания.

«То, что мы сделали, - это решетки от пьяниц, и с 2003 года ничего не делается. Пришла председатель в 2018 году на четыре месяца, она возмущалась, но не сработалась, не осилила», - пояснила Антонина Сергеевна.

Претензий у жильцов много. В подъездах частично отсутствуют окна. За те деньги, которые собирает управляющая организация, вполне можно было вставить пластиковые стеклопакеты.

«Окна без рам, все облезло, козырьки подъездов текут, они проржавели, плиты разрушаются», - пожаловалась она.

В любой момент бетонная конструкция может обрушиться. Дому не первый десяток лет, за это время козырьки и основания у входа в подъезд не ремонтировали ни разу.

«В общем, работы никакие не ведутся. А собрано четыре миллиона», - отметила Антонина Сергеевна.

Здание еще не пришло в аварийное состояние, но при такой безответственной работе УК в ближайшем будущем могут появиться серьезные проблемы, считает пенсионерка.

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Гость||

А почему только на улице Кижеватова? Интересно ,а кто нибудь доволен работой управляек?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда-то работала в ТСЖ, которое обслуживало это строение.
а что случилось penzainform.ru писал(a):
За те деньги, которые собирает управляющая организация, вполне можно было вставить пластиковые стеклопакеты.[/quoteтсж не смогло а так же бабло собирали

Гость||

Мы довольны, говорю вполне серьёзно. Чистые подъезды, чистая территория, все заявки вовремя.

Гость||

В среднем каждая квартира \ 1, 2х и 3х комнатная квартира\ платит в месяц тысячу рублей. С дома в месяц получается сто тысяч. Сколько в год получается считайте сами.Можно не только окна заменить. И так по все Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

Мы довольны, говорю вполне серьёзно. Чистые подъезды, чистая территория, все заявки вовремя.
Где же вы такие довольные живете?

Имя: Гость
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