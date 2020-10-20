Пензенец пожаловался на бетонные плиты и бездомного у мусорки

Контейнерная площадка на Ладожской, у дома № 115, не настолько замусорена, как некоторые, окруженные кучами веток и старой мебели, забросанные пакетами с остатками еды. Бак заполнен лишь наполовину, отдельные мусорные элементы валяются вокруг, но в целом некритично. Однако активисту с Ладожской что-то не нравится.
«Выкинули плиты, так и валяются они», - пожаловался Михаил Петрович.
Он показал бетонные обломки, которые никому не пришло в голову увезти. Ресурсники свое добро сбросили и больше не беспокоятся.
«Они тут рыли, вырыли из под земли, все наложили и ни фига не убирают», - рассказал местный житель.
Подкладывает в переносном смысле свинью и новый «жилец» контейнерной площадки. Завелся и никак его не выгонишь. Бродяга, приходя ночевать, обустраивает себе ложе у стенки.
«Вчера выкинули - сегодня опять натаскал. Что делать, я не знаю», - отметил активист.
Еще Михаила Петровича огорчает неопустошенный контейнер для пластика. Хорошее дело задумали по раздельному сбору мусора, а не выполняется оно должным образом.
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