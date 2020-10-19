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Из жизни

Дорога на Онежской улице стала напоминать трассу BMX

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О том, что такое асфальт, жители улицы Онежской даже и не знают. Дорога, соединяющая несколько домов в этом районе, больше напоминает трассу BMX - ямы и ухабы везде.

«Сколько лет, даже не знаю. То яма, то канава. Японский пейзаж», - отметила местная жительница.

Проехать этим путем решается далеко не каждый водитель: повредить автомобиль можно очень легко. Пешеходы же передвигаются по дороге только в сухую и теплую погоду. Зимой или во время дождей территория превращается в болото.

«Грязь, тина непролазная. А там вообще утонуть можно», - рассказала пензячка.

По словам женщины, дорога не ремонтировалась ни разу. Лишь местные жители своими силами пытались засыпать проезжую часть щебнем, чтобы передвигаться стало чуть легче. Но качественным и долговечным такой ремонт назвать нельзя.

«Впечатление прямо радужное, лучше быть не может! Крылья отрастим и полетим», - посмеялась горожанка.

Видимо, только так будет комфортно перемещаться между домами на Онежской - по воздуху.

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Памятную табличку поставьте,дорога имени мэра Лузгина.

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