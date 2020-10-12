Жители дома № 16 в 5-м Виноградном проезде устали ждать горячую воду

12.10.2020 | 19:48

Уже больше месяца жильцы дома № 16 в 5-м Виноградном проезде обходятся без горячей воды. Несколько недель назад на теплотрассе начались ремонтные работы, люди были готовы немного потерпеть, ведь аварию необходимо было устранить. Но «немного» растянулось надолго.

«МКП «Теплоснабжение» отказывается ее ремонтировать, и нет возможности даже жителям самим ликвидировать эту утечку, потому что горы земли и трубы не закрыты. Подъехать нет никакой возможности», - пояснила председатель ТСЖ «Комфорт» Нина Андреевна.

По словам Нины Андреевны, восстановительные работы были завершены еще три недели назад. С тех самых пор коммунальщики на раскопках не появлялись.

«Уже на протяжении нескольких лет постоянно по три-четыре раза копают, что-то ищут. Я даже подходила к рабочим, говорю, а по-хорошему с самого начала по-человечески сделать можно? Они мне ответили в такой форме... И все. Но потом как-то все приостановилось. А в этот раз уже основательно. Вид из окна вообще удручающий, сидим без горячей воды», - рассказала местная жительница Марина.

Обычно во время ремонта на щитах вешают табличку с контактными данными подрядчика и сроком окончания работ. Возле 16-го строения такую найти трудно, она оказалась спрятана. А завершиться восстановительные мероприятия должны были еще 1 октября.

На объявлении указан номер телефона. Из ответа на обращение по нему с целью выяснить, почему срок работ сдвинулся на неопределенное время, следовало, что организация все свои работы завершила. А жилой дом (5-й Виноградный, 16) отключен в связи с утечкой на теплотрассе, обслуживаемой ТСЖ «Комфорт». Благоустройство предполагается восстановить в ближайшее время. Но горячее водоснабжение зависит от ТСЖ «Комфорт».

Теперь жильцам предстоит за свой счет вызывать рабочих и устранять аварию.