Неубранные деревья у школы представляют опасность для детей

12.10.2020 | 19:15

Если поваленное дерево оставили в качестве перил, то идея неудачная, так считают люди, живущие на улицах Каракозова и Саранской. Многие водят детей, внуков в филиал 47-й школы. К нему недавно сделали отличную лестницу, ступени заасфальтировали - укрепили путь к знаниям. Иван Иванович оценил картину целиком взглядом человека постороннего: он в том направлении не передвигается.

«Нормально. Я, правда, сейчас туда не хожу, я в школу уже не хожу», - высказал свое мнение пензенец.

А Лидия Алексеевна поспешила рассказать, что случилось из-за поваленного дерева у спуска и другого - у ограды школы.

«И скорую-то я вызывала, потому что два ребенка упали, скорая отвозила в больницу. А там сколько вон было, за забором. Все сделала опять я - звонила до школы. Это они вот здесь еще убрали буквально до учебного года», - рассказала о своих хлопотах Лидия Алексеевна.

А упавший ствол и соседние - ненужные и ничуть не украшающие местные просторы - не спилили. Не вывезли бревна, сухие ветки, лежащие у ограды школы. Разве они кому-то нужны?

«Нет, конечно», - выразила уверенность горожанка.

Как легко можно обесценить хорошую работу! Дорожка отличная, прохожие это признают. Но искалеченные и не вырубленные деревья, уже не приносящие пользу, портят результат.