Сетевое издание|18+|Понедельник|12 окт 2020|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Неубранные деревья у школы представляют опасность для детей

Печать

Если поваленное дерево оставили в качестве перил, то идея неудачная, так считают люди, живущие на улицах Каракозова и Саранской. Многие водят детей, внуков в филиал 47-й школы. К нему недавно сделали отличную лестницу, ступени заасфальтировали - укрепили путь к знаниям. Иван Иванович оценил картину целиком взглядом человека постороннего: он в том направлении не передвигается.

«Нормально. Я, правда, сейчас туда не хожу, я в школу уже не хожу», - высказал свое мнение пензенец.

А Лидия Алексеевна поспешила рассказать, что случилось из-за поваленного дерева у спуска и другого - у ограды школы.

«И скорую-то я вызывала, потому что два ребенка упали, скорая отвозила в больницу. А там сколько вон было, за забором. Все сделала опять я - звонила до школы. Это они вот здесь еще убрали буквально до учебного года», - рассказала о своих хлопотах Лидия Алексеевна.

А упавший ствол и соседние - ненужные и ничуть не украшающие местные просторы - не спилили. Не вывезли бревна, сухие ветки, лежащие у ограды школы. Разве они кому-то нужны?

«Нет, конечно», - выразила уверенность горожанка.

Как легко можно обесценить хорошую работу! Дорожка отличная, прохожие это признают. Но искалеченные и не вырубленные деревья, уже не приносящие пользу, портят результат.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте