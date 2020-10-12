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Из жизни

Место у контейнерной площадки на Депутатской превратили в свалку

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Возле контейнерной площадки, которая находится рядом с восьмым домом на Депутатской, образовалась настоящая свалка. На десятках квадратных метров вокруг разбросаны строительные материалы и остатки старой мебели. Территория увязла в мусоре. Среди местных ее уже успели прозвать главной достопримечательностью.

«Свалку не вывозили вовремя, груды там - не пройти к свалке. Бесконечно там крысы, весь район жаловался. Немножко за последнее время, смотрю, стали чистить более-менее, а то горы», - рассказала Любовь Михайловна.

Жалобы на состояние площадки в программ «Служба 11» поступают регулярно. В июне 2019 года проблему запущенного состояния мусорки уже освещали. С тех пор изменилось не много. Отходы начинали убирать, но большая часть так и осталась лежать.

«Прошлый год каждый день вывозили, а нынче я не знаю, что забросили. Вот на той неделе как-то пришли два мальчика, бросили три штучки - и машина уехала. И видишь - прямо полно. Все валят и валят вот эти дома», - посетовала на соседей Татьяна Фроловна.

Загореться свалка может в любой момент, и это не просто слова. В 2018 году на территории контейнерной площадки вспыхнуло пламя. К счастью, никто не пострадал.

Мусорка в округе единственная. Отходы к ней несут жители из всех домов района.

«Везут машинами. Хотя бы только в баки для отходов кидали, а везут все подряд», - отметила Любовь Михайловна.

Часть ограждения у участка отсутствует. На мусорку частенько заглядывают бомжи, ходить вечерами страшно. Любовь Михайловна считает, что площадку необходимо ликвидировать, а вместо этого установить у каждого дома по контейнеру. Тогда беспорядок исчезнет.

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Гость||

Символичное название улицы...

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