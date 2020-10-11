Доступ в подвал дома в Жемчужном проезде открыт для бомжей и дождя

11.10.2020 | 18:17

От крыши подвала восьмого дома в Жемчужном проезде практически ничего не осталось. Кровля полностью отсутствует, есть лишь металлическая решетка, которую жильцы сделали за свой счет. Но спасти от наводнений она, естественно, неспособна.

«Зловоние, вода там - иногда бывает, что туда нельзя войти. В развале все. Лет 5-7 вот в таком состоянии», - рассказал и показал житель дома Александр Игнатьевич.

Проникнуть в подсобное помещение может любой, дверь уже давно ни от кого не спасает. Под домом часто собираются бомжи, чтобы погреться и переночевать. Жильцы восьмого строения неоднократно жаловались в обслуживающую организацию. Те, в свою очередь, обещали устранить проблему, но дальше дело не пошло.

«Много лет обращаемся в управляющую компанию, и меры никто не принимает. Они обещают: «Сделаем». Тут перекрыть просто крышу: вода течет с крыши в подвал. Они банкротятся, потом новое название, эта же компания - и опять все обещают и ничего не делают», - описал историю вопроса Александр Игнатьевич.

Если в доме случается коммунальная авария, то устранить ее становится затруднительно. Доступа в подвал во время сильных дождей нет.

«А там же все коммуникации: отопление, перекрытие воды, канализация - это все под домом. Иногда приезжает аварийка, они войти не могут, говорят, мы туда не пойдем. Это вообще безобразие!» - возмутился горожанин.

Фундамент дома за несколько лет постоянных потопов промок и начал разрушаться. Александр Игнатьевич переживает, что строение может рухнуть в любой момент.