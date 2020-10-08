Сетевое издание|18+|Четверг|8 окт 2020|21:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Тропа рядом с улицей Каракозова стала местом сбора пьяных компаний

Печать

С тех пор, как на улицах Каракозова и Насосной положили новый асфальт, сделали тротуар вдоль проезжей части, народ стал меньше пользоваться дорожкой - она проложена наискось через подобие мини-сквера. Пока люди ходили там активнее, они следили за чистотой, а при виде беспорядка поднимали шум. Теперь заглядывают реже.

«Она и раньше была, в принципе, пустая. За все время, как я хожу (здесь год живу), видела пару раз, как мужчина гулял с собачкой. А так люди особо не ходят», - рассказала горожанка.

Жители перестали возмущаться непорядком, не реагируют ни на нависшие прямо над тротуаром деревья, ни на кучи бутылок, ни на откровенное бытовое хулиганство коммунальщиков. Те спихнули разломанное сигнальное ограждение за бордюр и туда же отправили полиэтиленовый мешок из под каких-то материалов.

«Здесь все хорошо, распрекрасно, не надо ничего делать. Березки шикарные, а которые попадали - убрать», - предложила пенсионерка.

Также позитивно, видимо, настроены местные выпивающие люди. Им все нравится: и кучи листьев под ногами, и острые сучья, норовящие ткнуть прямо в глаз. Но народ не промах и этот недочет превратил в полезное приспособление - держатель для стакана. Не придется жаждущим в следующий раз прямо из горлышка вливать в себя алкоголь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

когда же полиция появится во дворах многоэтажек? надоели пьяные компании и неадекватные подростки

Гость||

пьяный отброс - потенциальный преступник.

Гость||

Надо собрать физически крепких мужиков, решать вопрос своими силами, полицейских на всех не хватит, слишком много развелось нечисти.

Гость||

Это фрилансеры собираются.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте