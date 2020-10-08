Тропа рядом с улицей Каракозова стала местом сбора пьяных компаний

08.10.2020 | 20:24

С тех пор, как на улицах Каракозова и Насосной положили новый асфальт, сделали тротуар вдоль проезжей части, народ стал меньше пользоваться дорожкой - она проложена наискось через подобие мини-сквера. Пока люди ходили там активнее, они следили за чистотой, а при виде беспорядка поднимали шум. Теперь заглядывают реже.

«Она и раньше была, в принципе, пустая. За все время, как я хожу (здесь год живу), видела пару раз, как мужчина гулял с собачкой. А так люди особо не ходят», - рассказала горожанка.

Жители перестали возмущаться непорядком, не реагируют ни на нависшие прямо над тротуаром деревья, ни на кучи бутылок, ни на откровенное бытовое хулиганство коммунальщиков. Те спихнули разломанное сигнальное ограждение за бордюр и туда же отправили полиэтиленовый мешок из под каких-то материалов.

«Здесь все хорошо, распрекрасно, не надо ничего делать. Березки шикарные, а которые попадали - убрать», - предложила пенсионерка.

Также позитивно, видимо, настроены местные выпивающие люди. Им все нравится: и кучи листьев под ногами, и острые сучья, норовящие ткнуть прямо в глаз. Но народ не промах и этот недочет превратил в полезное приспособление - держатель для стакана. Не придется жаждущим в следующий раз прямо из горлышка вливать в себя алкоголь.