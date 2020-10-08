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Из жизни

На улице Бекешской с каждым днем увеличивается провал в асфальте

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Возле дома № 65 на улице Бекешской образовался провал в асфальтовом покрытии. Небольшой кусок дороги ушел под землю. Дыра появилась еще месяц назад, с каждым днем она увеличивается в размерах. Валентина Ивановна сообщала коммунальщикам о проблеме, но никаких мер для восстановления полотна принято не было.

«Поставили ограждение и уехали. Авария случится, если темно и машина поедет, то провалится. Человек идет: раз! - и туда», - отметила Валентина Ивановна.

Дыра появилась возле канализационного колодца. Видимых прорывов коммуникаций на этом месте никогда не было. Возможно, утечка произошла под землей. Вода начала размывать грунт, поэтому часть асфальта и провалилась.

«Не было. Может, промыло там что-то», - предположила местная жительница.

Пока дыра небольшая. Особой опасности она не представляет, да и устранить яму таких размеров гораздо легче.

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