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Из жизни

Шумные компании не дают покоя жителям дома на улице Депутатской

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Не могут спокойно спать жители дома № 8 на улице Депутатской. Прямо под их окнами каждый вечер собираются шумные компании, чтобы выпить, закусить и приятно провести время.

«Это «кафе» здесь у нас, всякий сброд собирается - молодежь, алкаши, пьяницы. Кричат и ругаются, песни поют матом. Недавно меня овцой обозвали старой, и хорошо еще, что так», - рассказала Нина Максимовна.

Рядом с домом растет огромный бурьян выше человеческого роста. Раньше такого не было, отмечает пенсионерка. В былые годы коммунальщики заглядывали во двор по несколько раз за лето и вырубали зелень. Теперь за придомовой территорией никто не ухаживает.

«Раньше нам выпиливали, выстригали, а сейчас никто не приезжает. Все кругом заросло, не косят ни траву, ни бурьян. Раньше мы относились к ЖКУ, они регулярно убирали», - пожаловалась Нина Максимовна.

Совсем рядом проходит газовая труба. К концу осени трава высохнет и сможет легко загореться, а ведь в нескольких метрах от зарослей - детский сад. Малыши каждое утро вместе с родителями вынуждены пробираться сквозь высоченную траву и пустые бутылки.

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Гость||

в кучу этот биомусор и в дагестан, на кирпичный завод

Гость||

Я жил в общаге Депутатской,

И на Компрессорном служил.

Та жизнь сложилась очень б...й

И я свой опыт осудил

Имя: Гость
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