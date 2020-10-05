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Из жизни

Тротуар на Ладожской улице покрылся колдобинами

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Налево пойти - по асфальту хорошему, направо - по плохому. Если, конечно же, стоять за домом № 139 на Ладожской на точке, разделяющей тротуар на две части, между пятым и шестым подъездами. Также пограничным объектом можно считать колодец. На этом месте регулярно происходят раскопки, покрытие тропы подрядчики восстанавливают как придется, не углубляясь в тонкости процесса выравнивания поверхности. От шахты в направлении железной дороги люди видят колдобины.

«Могло бы быть лучше. Это тротуар, ходят всякие люди, дети, пенсионеры. Но это не самая худшая дорожка, бывает и хуже», - отметил прохожий Александр Александрович.

Известно, что человек ко всему привыкает. Только познав хорошее, он начинает сравнивать. А в Пензе есть с чем. В областном центре асфальтируют дорожки не только на главных улицах, окраины не забывают. Но очередь дошла не везде.

«Ясно, что она давно не ремонтировалась, выглядит плохо. Еще пока погода позволяет ходить, а дожди пойдут...» - рассказала пензячка Надежда Николаевна.

Помимо дорожки сама аллея выглядит неухоженной. Упало дерево - так и лежит, листья вянут. Как набросали люди мусора, так и красуется он среди травы.

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