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Из жизни

Пензячка пожаловалась на редкую уборку дороги за домом на Калинина

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Она поселилась там навеки: «Газель» много месяцев стоит на внутриквартальной дороге за домом № 74 на Калинина. Усыпана опавшими листьями, под авто - грязь, выгребать которую никто не будет.

Дорогу, превратившуюся в бесплатную парковку, убирают крайне редко.

«Вот в этом году удалось, когда была повышенная загрязненность и здесь уже росли новые деревья. Сантиметров 10-12 рос американский клен, и грязи было неприлично много. Да, убрали», - рассказала местная жительница Ленина Васильевна.

Она посылала просьбы в администрацию района. В тот раз чиновники изыскали возможность, но не ввели уборку участка в практику.

Управляющая домом № 74 компания не пошлет дворника мести внутриквартальную дорогу. Активистка многоэтажки раздумывает, не пойти ли снова на поклон в районную администрацию.

«Мне нравятся формулировки: логистика, компьютерная цифровизация управления. Боже мой, хотя бы раз в две недели с метлой...» - выразила она скромное пожелание горожан.

Ленина Васильевна давно живет на Калинина, 74, и прекрасно помнит, как раньше приезжал трактор и лихо сметал мусор с дороги. Нечасто, но и не раз в полгода. Теперь, конечно, такое невозможно: проезжая часть превращена в парковку и некоторые машины стоят без движения зиму и лето. Но почему нельзя составить график и присылать дворника из муниципальной организации, спрашивает активная жительница города.

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