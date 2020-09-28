Пешеходная дорожка на улице Ладожской стала травмоопасной

28.09.2020 | 20:41

Необъяснимо, но факт. На дорожке, проложенной через пустырь на Ладожской, оказались коммунальные объекты - люки. Когда специалисты вели путь, могли бы обогнуть колодцы, внешний облик тропы посреди бурьяна вряд ли пострадал бы от изгиба. Но проектировщики решили по-своему - в итоге на асфальтированной полосе образовалась ловушка: с одной из шахт пропала крышка.

«Я шла вечером и обратила внимание. Очень опасно, тем более здесь все ходят, даже взрослые могут попасть», - рассказала местная жительница Нина.

Это выстраданная дорожка. О ней жители Запрудного мечтали, просили. Она такая удобная - идет вдоль спортивной площадки через постепенно обживаемый пустырь, мимо детского сада на Ладожской, 143. Поначалу люди сами ее протоптали, сокращая путь от дальних домов к школам № 74 и 73. По их просьбам полосу заасфальтировали с включением заведомо ненужных на дорожке объектов.

«Очень опасно для детей, а ночью вообще можно ногу сломать. Надо люки закрывать», - отметила горожанка.

Прохожие накидали в шахту щебня и разного мусора - хотели сровнять с поверхностью дорожки. Попытка не удалась.