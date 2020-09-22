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Из жизни

Пешеходам на улице Долгорукова не хватает тротуара

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Дороги в частном секторе ремонтируют чаще, чем тротуары. Налицо такая закономерность и на Шуисте. В прошлые годы заасфальтировали улицу Долгорукова, в этом - Ломоносова и другие поблизости. Участки для пешеходов пока игнорируют.

На Долгорукова, в районе дома № 26, люди шагают по пыльно-грязевой полосе.

«Безобразие, к магазину вообще не перейдешь», - пожаловалась Валентина Михайловна.

Проезжую часть отремонтировали. Теоретически, администрация города могла бы инициировать разработку проекта с тротуарами, но на практике приоритет отдан автомобилистам.

«При желании все можно сделать - и пешеходные переходы, и тротуары. Привыкли ходить по грязи», - пояснил Виктор Алексеевич.

Валентина Михайловна предлагает решить задачу с помощью бордюрного камня. Он бы разграничил зону для пешеходов и проезжую часть. У частного дома он уложен плашмя, а дальше нет ничего. Авто иногда теснят прохожих.

«Мы уже так привыкли. Здесь постоянно лужа - когда сильный дождь, заливает», - сообщила пенсионерка.

На противоположной стороне условия получше, но не всякому пешеходу удобно перебираться именно туда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И мозгов не хватает им.

Гость||

На Саранской также, и Литвинова поляна - нет тротуара, грязь, пыль, щебень. Власть должна понять, что не у всех есть машины, и пешеходы - тоже люди, ваши избиратели, ваши налогоплатильщики!!!

Гость||

Вот именно,(приоритет отдан машинам),а про пешехода и думать забыли,да вообщем то никогда и не помнили,ни про пешеходов,ни про пассажиров у которых нет личных авто и им приходится пользоваться городским автотранспортом.

Имя: Гость
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