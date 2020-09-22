На улице Богданова после капремонта появилась свалка

22.09.2020 | 20:21

Жители одного из многоквартирных домов Пензы оставили жалобу на портале PenzaInform.ru.

«У нас проводился капитальный ремонт дома, и весь мусор, который остался, до сих пор лежит! А сегодня он загорелся. Хорошо, что вовремя заметили и потушили своими силами», - рассказали они.

Строение располагается по адресу: Богданова, 50. Найти его несложно: прямо под окнами высится огромная куча строительного мусора. Лежит он там уже не первый день.

Валерия живет в соседнем доме, часто гуляет вместе с дочкой во дворе, и даже маленький ребенок понимает, что подобная ситуация недопустима.

«Мы с детьми гуляем, и девочки говорят: «Мам, почему так грязно?» Я отвечаю, что бросили. Кто должен с этим разбираться, я не знаю», - пояснила молодая мать.

На днях свалка загорелась. Как это произошло, неизвестно: случайно брошенный окурок или целенаправленный поджог - не важно. Если бы жильцы вовремя не заметили дым, то старые постройки могли вспыхнуть как спички.

«Потому что дома деревянные. Они 1917 года постройки, в 1972-м это были общежития, а сейчас сделали квартиры», - отметила девушка.

К качеству выполненных работ у жильцов претензий нет. Но даже во время ремонта возникали неприятные моменты, вспоминает Валерия.

«В груде мусора был маленький котенок. Он жил недели две, мяукал, мы ходили и пытались разобрать, но ничего не получалось. Бабушка одна говорила, что старые жители тоже ходили, пытались понять, где он там под грудой мяукает. Его завалили, в один момент он перестал мяукать», - сообщила Валерия.

Если мусор не убрать, то возгорание может повториться. В следующий раз огонь могут вовремя не заметить, и тогда последствия будут фатальными.