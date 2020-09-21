Лестница в доме на Богданова, 50а, может обрушиться вместе с людьми

21.09.2020 | 19:00

Лестница на первом этаже дома № 50а на улице Богданова стала непреодолимым препятствием для его жителей. Здание построили в 1917 году, ему уже больше 100 лет. Примерно столько же исполнилось и ступенькам.

Несколько лет назад их пытались отремонтировать. Но, вместо того чтобы полностью переделать, рабочие прибили сверху новые доски. Теперь подниматься по лестнице очень сложно.

«Старым людям тут только падать! Я с клюшкой летела с третьей ступеньки - оступилась. И никому ничего не надо, ЖКО не приходит, ну их совсем! Они наживутся - и сматываются. В войну так не было, как сейчас», - рассказала Светлана Ефремова.

Управляющая компания, которая обслуживала дом, разорилась несколько лет назад. Другие организации брать под свое крыло такое старое здание не хотят: слишком много средств придется вложить в ремонт. Деревянная постройка тихо разрушается.

«С виду дом симпатичный, потому что его отделали сайдингом буквально недавно. Но деревянные покрытия давным-давно сгнили, просели от времени, поэтому обвалилась лестница. Если подняться, заметно станет, как ее повело», - отметила Валерия.

В основном в доме живут пенсионеры. Им спускаться и подниматься по такой лестнице не только тяжело, но и опасно.

Доски у основания лестницы уже давно сгнили.

Чтобы марш не провалился в подвал, один из жителей подставил опору. Старая дверь продержит ступени еще какое-то время, но необходим капитальный ремонт, пока лестница окончательно не рухнула - вместе с кем-нибудь из жильцов.