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Из жизни

Тяжелая техника продавила дорогу на улице Заводской

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Была, но исчезла под колесами тяжелых машин - остатки бордюров свидетельствуют о наличии в прошлом дороги вдоль боковых фасадов бывших общежитий на Заводской. Их строили для рабочих не существующего уже градообразующего предприятия.

«Когда я сюда переехала, был асфальт. Не много, кусками, но он был. А здесь просто была глубокая яма», - рассказала Алла Юрьевна.

В 2019 году даже контейнерную площадку перенесли. Она стояла на обочине дороги, но мусоровоз несколько раз утонул в грязи.

Часто ездит и тяжелая техника предприятия по соседству, что способствовало уничтожению остатков асфальта.

«У нас дети проходят в школу, им удобно с этой стороны, но когда дождь, невозможно пройти. А вкружную ходить проблематично: машины», - пояснила Алла Юрьевна.

Привозили груды строительного мусора, разравнивали по проезжей части. Большегрузы колесят, а вот людям ходить тяжело. Они требуют вернуть дороге прежний вид и уж если не заасфальтировать, то хотя бы засыпать остатками снятого с основных магистралей материала.

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