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Из жизни

Асфальт на улице Московской не восстановили после ремонтных работ

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Асфальтовое полотно на Московской, вдоль строения № 13, очень часто подвергается разрушению. Дорога не из числа основных, она вьется среди домов, но весьма оживлена в часы пик. Поскольку сложно где-то в центре пристроить авто бесплатно, то паркуют здесь. А еще объезжают пробки на улице Кирова.

В июне на данном отрезке зияло отверстие - провал был глубоким, с перспективой разрастания во все стороны.

«Здесь еще дерево было сухое, наверное, водители его сюда приспособили, а сейчас и его нет. Сюда влетят вечером - дело серьезное», - жаловалась местная жительница Галина Ивановна.

Отверстие возникло рядом с сетями, грунт осыпался и появилась дыра. Ее плотно забили строительным мусором. Под тяжестью колес он просаживается внутрь, но пока перепад по высоте с основным полотном терпимый.

Ниже - трамплин, созданный в конце лета.

«Здесь было раскрыто, воды не было, сухо. Потом закопали и так оставили», - пояснила прохожая.

Восстановить этот участок ресурсоснабжающая организация должна была 5 сентября, но оставила груду грунта, ухудшив и без того не очень хорошие дорожные условия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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