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Из жизни

Детская горка на проспекте Строителей может рухнуть в любой момент

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Детская площадка возле дома № 82 на проспекте Строителей уже давно не видела ребятишек. Игровая зона плохо различима среди деревьев, которые заполонили территорию. Зеленый великан пророс сквозь асфальт, повредив покрытие. Площадка заброшена.

«Недопустимо, естественно. Почему тут жители не заявляют, что им нужна площадка?» - задалась вопросом горожанка.

Игровым элементам уже несколько десятков лет. От песочницы осталась лишь крыша в форме шляпки гриба. Горка уцелела, но кататься на ней опасно: в любой момент она может рухнуть вместе с детьми.

Ребятишек в доме много, в соседних дворах площадки отсутствуют, соответственно гулять и резвиться негде.

«Значит, в соседние дворы ходят», - предположила женщина.

Было бы здорово сделать новую площадку! Некоторые элементы можно оставить, отремонтировать песочницу. Деревья на территории зеленые, спиливать их не нужно, они будут создавать тень. Детей бы там собиралось много, говорит пенсионерка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и что зато иван победил.

Гость||

Там забор нужен...

Гость||

избиратели об вас думают

Имя: Гость
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