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Из жизни

Пензенцам с Ленинградской, 4, нигде не помогли решить их проблемы

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Небольшой пятачок возле дома № 4 на Ленинградской улице каждый раз после дождя становится непроходимым, говорит Ольга Евгеньевна. Дорогу с торца здания не так давно отремонтировали, привели в нормальное состояние. А вот обочину, которая находится в непосредственной близости к дому, оставили без внимания.

Жильцы обращались с этой проблемой к главе администрации Первомайского района, но никаких результатов это не дало.

«К Беляковой Лидии Григорьевне, которая в курсе дела. Она обещала сделать и помочь. Но воз поныне там. Сделали временную насыпь, а болото оставили», - рассказала Ольга Евгеньевна.

Участок небольшой, много времени и материала на его ремонт не уйдет, считает женщина.

«Дорогу делали - этот клочок оставили. Я не понимаю, не по-хозяйски подходят к этому вопросу. Потом мы будем охать и ахать, когда у нас дома будут рушиться. Временную сделали - пять ведер засыпали и все. Здесь нужно заасфальтировать и сделать уклон от дома», - пояснила она.

Но это не все проблемы четвертого строения. С торца дома отсутствует часть водосточной трубы. Несколько месяцев назад кто-то по неосторожности сшиб одну секцию на машине. С тех пор жильцы неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой устранить последствия аварии.

«С 20 июля. 20 или 21 августа повторно сделала. А воз поныне там. «Машину мы ждем». Какую машину? Мы на уровне первого этажа находимся, какая машина нужна? С лестницы достать можно. Пожалуйста, помогите, мы обращаемся еще раз», - выразила обеспокоенность жителей дома Ольга Евгеньевна.

Во время дождей вода из сломанной трубы брызжет во все стороны. Пройти мимо нее и остаться сухим невозможно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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