В Пензе собственникам объяснили, почему им отказали в смене УК

08.09.2020 | 19:20

«ГЖИ отказала не жителям. Заявление о внесении изменений в реестр подает управляющая организация, она отвечает за комплектность этого пакета документов и за его соответствие требованиям», - пояснил заместитель начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Свои условия диктует жилищный кодекс, также должны соблюдаться требования к оформлению протокола общего собрания.

В истории с переходом домов на Коммунистической, 42, и Карпинского, 13, в другую УК выяснять причины пришли не представители новой компании, а жители. Но исправлять ошибки должны именно специалисты УК. Им нужно разместить соответствующие сведения в ГИС ЖКХ - прежде это сделано не было.

Документы необходимо сшить и пронумеровать для исключения подмены.

«Представленный пакет документов не соответствует количеству листов, указанному в протоколе. Указано, что реестр собственников помещений представлен на двух листах, в действительности - на трех», - отметила главный специалист-эксперт Госжилстройтехинспекции Пензенской области Мария Мамедова.

Откуда взялся третий - загадка и, соответственно, нарушение.

«Письменно оформленное решение собственников, являющееся приложением к протоколу, не содержит обязательных требований к оформлению таких решений, а именно не указана дата, когда собственники поставили свои подписи, проголосовав по вопросам повестки дня. В связи с тем, что не стоит дата, мы не можем установить, в тот ли период, заявленный в общем собрании, был принят голос», - подчеркнула Мария Мамедова.

Это характерные ошибки. Их часто допускают при оформлении документов в процессе перехода домов из одной управляющей компании в другую.