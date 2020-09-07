Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

В Пензе два дома не могут сменить управляющую компанию

Печать

Общее собрание с участием жильцов двух домов в сквере на Некрасова. В строении № 24 располагается Госжилстройтехинспекция. Активисты пришли выяснять, почему застопорился процесс перехода Коммунистической, 42, и Карпинского, 13, из одной управляющей компании в другую.

«Абсолютно ничего не устраивает. В прошлом году хотели перейти, они нам не дали, пообещали золотые горы, что все будут ремонтировать. Мы даже сделали фотографию, в каком состоянии сейчас находится дом», - рассказала старшая по дому № 13 на ул. Карпинского Нина Борисовна.

Также отсутствие взаимопонимания, недовольство оказанием услуг послужило для обитателей Коммунистической, 42, поводом отказаться от управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района» и выбрать другую. Инициативные группы обоих домов выполнили необходимые процедуры.

«У нас 12 июля 2020 года проводилось собрание. Далее по протоколу в рамках закона я как старшая по дому обошла всех собственников, собрала все подписи. Далее весь пакет документов был передан в новую компанию. Пенза-ЖКХ отдала этот пакет в жилинспекцию», - сообщила старшая по дому № 42 на ул. Коммунистической Елена Викторовна.

Но вскоре активисты и одного, и второго дома получили бумаги из управления с отрицательным решением и сильно возмутились.

«Чьи интересы отстаивает жилинспекция?» - задалась вопросом пензячка.

Заместитель начальника управления Александр Киндаев пояснил: в бумагах были существенные ошибки. Он попросил прийти председателей советов обоих домов вместе с представителем выбранной организации и разобраться в конкретных нарушениях.

«Есть требования 938-го приказа: управляющая организация, подавая документы, должна посмотреть, правильно ли эти документы поданы и соответствуют ли они требованиям действующего законодательства.

Когда инспектор при проверке находит, что не представлен один документ, второй, один представленный состоит не из всех обязательных приложений и нарушен ряд других требований, то управляющая организация получает обоснованный отказ о внесении изменений в реестр», - сообщил Александр Киндаев.

«Начнем с того, что документы, в том числе протокол общего собрания, не сшиты и не пронумерованы», - подчеркнула главный специалист-эксперт госжилстройтехинспекции области Мария Мамедова.

Это лишь один из ряда недочетов. Их можно исправить, и УК будет заниматься этим, прежде чем начнет управлять домами на Коммунистической, 42, и Карпинского, 13.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Киндаев от слова кин да и в ...., а мамедова мамедить

Гость||

Не всё ещё прошили и пронумеровали рабы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте