В Пензе два дома не могут сменить управляющую компанию

07.09.2020 | 20:04

Общее собрание с участием жильцов двух домов в сквере на Некрасова. В строении № 24 располагается Госжилстройтехинспекция. Активисты пришли выяснять, почему застопорился процесс перехода Коммунистической, 42, и Карпинского, 13, из одной управляющей компании в другую.

«Абсолютно ничего не устраивает. В прошлом году хотели перейти, они нам не дали, пообещали золотые горы, что все будут ремонтировать. Мы даже сделали фотографию, в каком состоянии сейчас находится дом», - рассказала старшая по дому № 13 на ул. Карпинского Нина Борисовна.

Также отсутствие взаимопонимания, недовольство оказанием услуг послужило для обитателей Коммунистической, 42, поводом отказаться от управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района» и выбрать другую. Инициативные группы обоих домов выполнили необходимые процедуры.

«У нас 12 июля 2020 года проводилось собрание. Далее по протоколу в рамках закона я как старшая по дому обошла всех собственников, собрала все подписи. Далее весь пакет документов был передан в новую компанию. Пенза-ЖКХ отдала этот пакет в жилинспекцию», - сообщила старшая по дому № 42 на ул. Коммунистической Елена Викторовна.

Но вскоре активисты и одного, и второго дома получили бумаги из управления с отрицательным решением и сильно возмутились.

«Чьи интересы отстаивает жилинспекция?» - задалась вопросом пензячка.

Заместитель начальника управления Александр Киндаев пояснил: в бумагах были существенные ошибки. Он попросил прийти председателей советов обоих домов вместе с представителем выбранной организации и разобраться в конкретных нарушениях.

«Есть требования 938-го приказа: управляющая организация, подавая документы, должна посмотреть, правильно ли эти документы поданы и соответствуют ли они требованиям действующего законодательства.

Когда инспектор при проверке находит, что не представлен один документ, второй, один представленный состоит не из всех обязательных приложений и нарушен ряд других требований, то управляющая организация получает обоснованный отказ о внесении изменений в реестр», - сообщил Александр Киндаев.

«Начнем с того, что документы, в том числе протокол общего собрания, не сшиты и не пронумерованы», - подчеркнула главный специалист-эксперт госжилстройтехинспекции области Мария Мамедова.

Это лишь один из ряда недочетов. Их можно исправить, и УК будет заниматься этим, прежде чем начнет управлять домами на Коммунистической, 42, и Карпинского, 13.