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Из жизни

Пензячка пожаловалась на сбор пьяных подростков на улице Лядова

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В сквере возле дома № 2 на улице Лядова раньше все было по-другому - гораздо лучше. Когда-то за территорией ухаживали, постоянно убирали мусор, ремонтировали дорогу и облагораживали растительность. Теперь прогулки там не вызывают положительных эмоций.

«Были цветы, приятно было сесть и посидеть на скамейке. Сейчас цветов нет, в прошлом году бурьян рос выше крыши. Мы перестали ходить сюда, нас уже не тянет», - отметила пензячка.

Единственная радость людей, которые приходили туда отдыхать, - скамейки. Нина Ивановна сама любила посидеть под березой на лавочке, посмотреть на играющих ребят. Но местные лишились и этого.

«Осталось четыре скамейки, остальные украли с месяц назад. Ночью они исчезают», - пожаловалась пенсионерка.

Главная проблема парка - пьяные компании, которые собираются там каждый вечер. Гонять их бесполезно, говорит женщина. Маргинальные личности редко убирают за собой мусор, чаще бросают пустые бутылки и упаковки из-под закуски там же, где и распивали горячительные. А кроме того, они мешают спать жителям соседних домов. когда поют песни или громко ругаются.

«С озера идут до полуночи и, может, даже до утра. Просыпаешься, а здесь раздаются голоса. На дачу я рано хожу - идут молодые пары пьяные, девушки и парни, подростки. Нас уже сюда не тянет, потому что смотреть на пьянку... С грудными детьми ставят коляски и пьют, мамы пьют», - сообщила горожанка.

Район большой, людей в сквере гуляет много, поэтому привести его в порядок просто необходимо, уверена пенсионерка.

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