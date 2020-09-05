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Из жизни

Проезд через двор на улице Суворова стал небезопасным

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Проезжая часть возле дома № 164 на улице Суворова выглядит как после бомбежки, утверждают прохожие. Вся дорога усеяна ямами и выбоинами различной глубины. Она ведет к нескольким строениям, соответственно, поток автомобилей большой. Поездки по такому покрытию бесследно не проходят - машины постоянно нуждаются в ремонте.

«У меня хорошая машина, я за ней слежу. Но дорога во дворе плохая. Уже не раз обращались инициативные граждане, писали от всего дома заявления», - рассказал автовладелец.

Неудобства из-за разбитого полотна испытывают не только жители ближайших домов, но и случайные прохожие.

«Мимо нашего подъезда шла женщина - очень пожилая, с палочкой. Остановилась и говорит: «Почему вы не хлопочете за то, что дорога такая? Я сама живу в Москве, приехала к родственникам в гости. Удивляюсь, как можно по таким ямам ходить». Сейчас сухо, а уж что бывает, когда тает или дождь...» - изложила суть вопроса Галина Ивановна.

Залатать дорожное полотно жители пытались самостоятельно. Но такой ремонт недолговечен, необходимо положить новый асфальт.

«Муж лично привозил с дачи несколько мешков перемолотого асфальта - там у Рамзайских дач ремонтируют дорогу. Сам и засыпал, потому что ну невозможно ездить!» - добавила пензячка.

В плане мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2020 год в графе «Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров» дом на Суворова, 164, есть.

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