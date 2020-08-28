На проспекте Победы жители не могут добиться вывоза горы веток

«Такой мусор развели! Кусты прошлого года», - пожаловалась пензячка.
Женщина говорит про контейнерную площадку, расположенную напротив дома № 4 на проспекте Победы. Там много сухих веток, которые грозят стать очагом пожара.
«Каждый говорит, что не отвечает за это, но кто-то должен отвечать? Там уже кусты проросли», - пояснила горожанка.
Съемочная группа «Службы 11» приезжает туда уже в третий раз. Сначала жители жаловались на поваленные непогодой деревья. Когда журналисты прибыли на место, увидели людей с бензопилами, обрадовались. Как оказалось, рано - коммунальщики убрали не все.
«Кучи у нас с середины апреля, как был ураган. Часть вывезена, а другую оставили. И все время сюда как будто подтаскивается», - сообщила Ирина Викторовна.
Тяжелая техника была, но увезли лишь часть крупногабаритных отходов.
«Не знаю, почему так. И деревья поломанные только вчера увезли, и куст поломанный валялся все лето», - отметила Наталья Николаевна.
Активистка надеется, что хотя бы освещение проблемы на телевидении заставит коммунальщиков заняться уборкой.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.