На проспекте Победы жители не могут добиться вывоза горы веток

28.08.2020 | 19:41

«Такой мусор развели! Кусты прошлого года», - пожаловалась пензячка.

Женщина говорит про контейнерную площадку, расположенную напротив дома № 4 на проспекте Победы. Там много сухих веток, которые грозят стать очагом пожара.

«Каждый говорит, что не отвечает за это, но кто-то должен отвечать? Там уже кусты проросли», - пояснила горожанка.

Съемочная группа «Службы 11» приезжает туда уже в третий раз. Сначала жители жаловались на поваленные непогодой деревья. Когда журналисты прибыли на место, увидели людей с бензопилами, обрадовались. Как оказалось, рано - коммунальщики убрали не все.

«Кучи у нас с середины апреля, как был ураган. Часть вывезена, а другую оставили. И все время сюда как будто подтаскивается», - сообщила Ирина Викторовна.

Тяжелая техника была, но увезли лишь часть крупногабаритных отходов.

«Не знаю, почему так. И деревья поломанные только вчера увезли, и куст поломанный валялся все лето», - отметила Наталья Николаевна.

Активистка надеется, что хотя бы освещение проблемы на телевидении заставит коммунальщиков заняться уборкой.