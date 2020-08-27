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Из жизни

В Арбекове на дороге в школу устроили общественный туалет

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Несколько дней осталось до начала нового учебного года. Но не у всех эта дорога к знаниям будет приятной. Тропинка, по которой ходят не только дети, но и другие обитатели района Арбеково, ведет к школе № 31. Путь зарос высокой травой, а кусты начали превращаться в место скопления мусора.

«Ну плохо, конечно. Жителям надо как-то убирать за собой. Хоть бы субботник сделали. А то субботника нет, и грязь поэтому», - отметила жительница Пензы Светлана.

Другая женщина рассказала, что мусор - не главная проблема на этой территории.

«Общественный туалет здесь. Все - сюда, из пятиэтажки тоже. Мужчина в окно вылезает, его в дверь не пускают - он в окно, и здесь в туалет ходит. Компании собираются. Боимся», - пояснила Валентина Николаевна.

Чуть дальше - сухие сломанные деревья. Судя по всему, лежат они уже не первый день.

«Да, давно. Я все время ходила той тропиночкой и потом поворачивала, а сейчас вот здесь пришлось идти. Там как повалили... Нет таких желающих, чтобы убрать, сюда руки, наверное, не доходят. Убирают там, где центральная, где люди ходят. А тут - кто? Кому нужно?» - сообщила местная жительница.

Чтобы в сентябре дети не ходили среди мусора, а родители не опасались за их безопасность, территорию необходимо привести в порядок, добавляют жители соседних домов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так там и насильники могут прятаться. Депутат есть у Вас?

Гость||

Да где у 31 школы чего заросло? Все нормально. По дорожкам без проблем можно пройти. Видимо, жители соседнего дома хотят свои проблемы решить под видом 1 сентября.

Гость||

Гость писал(a):

Депутат есть у Вас?
Есть,но игрушечный! У него свои дела! Бизнесы чужие протаскивает !

Гость||

Это кто такой ловкий? Что за бизнесы?

Имя: Гость
Комментарий:

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