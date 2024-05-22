Сетевое издание|18+|Среда|22 мая 2024|22:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Погода 23 мая будет благоприятной для работы в огороде

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 23 мая, жителям Пензенской области рекомендуется вспомнить про кофты и легкие куртки. Синоптики Приволжского УГМС предупредили: в регионе ожидается похолодание.

В ночь на четверг термометр покажет около +6 градусов. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 8-13 м/с.

Утром воздух прогреется до +10. Метеорологи обещают ясную погоду. Днем ожидаются +15...+20 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный, порывы 8-13 м/с.

23 мая в народном календаре - Симонов день. Крестьяне ходили в лес за целебными травами, веря, что в эту дату они обладают особенными свойствами.

Симонов день полагается посвящать работе в огороде. В Пензенской области погода будет благоприятной для нее.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте