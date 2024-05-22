Погода 23 мая будет благоприятной для работы в огороде

22.05.2024 | 22:00

В четверг, 23 мая, жителям Пензенской области рекомендуется вспомнить про кофты и легкие куртки. Синоптики Приволжского УГМС предупредили: в регионе ожидается похолодание.

В ночь на четверг термометр покажет около +6 градусов. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 8-13 м/с.

Утром воздух прогреется до +10. Метеорологи обещают ясную погоду. Днем ожидаются +15...+20 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный, порывы 8-13 м/с.

23 мая в народном календаре - Симонов день. Крестьяне ходили в лес за целебными травами, веря, что в эту дату они обладают особенными свойствами.

Симонов день полагается посвящать работе в огороде. В Пензенской области погода будет благоприятной для нее.