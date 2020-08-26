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Из жизни

Жители Арбекова черпают воду из колодца, где случилась утечка

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За зеленой травой не сразу заметна большая лужа, которая образовалась у торца дома № 117 на улице Ладожской. Появилась она там из-за утечки. Вода струится из колодца и заливает всю территорию вокруг.

«Никому ничего не надо. Вода течет, а спишут на жителей. А все говорят: экономьте воду в городе, вода на вес золота! А у нас вот без золота течет, кому надо в Арбекове - приходите к 117-му дому, черпайте! Поливаем цветы из колодца по всему Арбекову», - рассказал Михаил Петрович.

Подобная проблема проявилась уже не в первый раз. Некоторое время назад Михаил Петрович уже обращался в программу «Служба 11» за помощью. В июле из-за утечки затопило гараж пенсионера, который находится неподалеку. Мужчина уверен, что у нынешней аварии причина та же.

«Это «ливневка» называется. Вода стекает вся сюда. Где-то прорвало сзади гаражей трубы, и она пошла под землей в нашу ливневку. Все погреба затопило», - пожаловался он.

В прошлый раз аварию устранили. Сколько придется ждать ремонта теперь, мужчина не знает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

кому надо в Арбекове
Надо знать Пензу! Правильно: в Арбеково

Гость||

В ЛунинЕ,ЗеметчинЕ.ЛенинЕ.

Гость||

Гость писал(a):

В ЛунинЕ,ЗеметчинЕ.ЛенинЕ.
Ты дурачок? Мы в теме Арбеково. Мне до лампочки Лунино, Земетчино и Ленино.

Гость||

Гость писал(a):

В ЛунинЕ,ЗеметчинЕ.ЛенинЕ.
В ОслЕ, ТоронтЕ и ЧикагЕ

Гость||

Арбекова,арбековя,арбекову

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вода течет, а спишут на жителей.
С жителей списывают за утечки после общего счетчика в подвале. А уличные утечки входят в тариф.

Гость||

как в блокаду в 1941

Гость||

Ильин день.

Имя: Гость
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