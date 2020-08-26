Жители Арбекова черпают воду из колодца, где случилась утечка

26.08.2020 | 19:36

За зеленой травой не сразу заметна большая лужа, которая образовалась у торца дома № 117 на улице Ладожской. Появилась она там из-за утечки. Вода струится из колодца и заливает всю территорию вокруг.

«Никому ничего не надо. Вода течет, а спишут на жителей. А все говорят: экономьте воду в городе, вода на вес золота! А у нас вот без золота течет, кому надо в Арбекове - приходите к 117-му дому, черпайте! Поливаем цветы из колодца по всему Арбекову», - рассказал Михаил Петрович.

Подобная проблема проявилась уже не в первый раз. Некоторое время назад Михаил Петрович уже обращался в программу «Служба 11» за помощью. В июле из-за утечки затопило гараж пенсионера, который находится неподалеку. Мужчина уверен, что у нынешней аварии причина та же.

«Это «ливневка» называется. Вода стекает вся сюда. Где-то прорвало сзади гаражей трубы, и она пошла под землей в нашу ливневку. Все погреба затопило», - пожаловался он.

В прошлый раз аварию устранили. Сколько придется ждать ремонта теперь, мужчина не знает.