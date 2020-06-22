На проспекте Строителей с апреля не могут опилить поломанные деревья

22.06.2020 | 19:24

Еще 12 апреля сломались деревья под тяжестью мокрого снега, не выдержали сильного ветра. Рухнули под окнами дома № 44 на проспекте Строителей, похоронили надежды жильцов многоэтажки на урожай лука и моркови. Там обычно люди рыхлили грядки, высаживали овощи.

«Тополь упал и разломал черемуху. Там все заросло, ни пройти ни проехать», - пожаловалась местная жительница Антонина Ивановна.

Женщина рассказывает: заявление в управляющую компанию «Жилье-15» подавали, но там никаких мер не приняли. Якобы деревья за домом, раскинулись рядом со стихийной тропинкой, но никто же не заставляет народ сокращать путь именно там. И вроде бы кто-то из мужчин в многоэтажке собирался срезать несколько веток.

«Они говорят: «Мы бы сами все распилили, но ведь куда девать?» И они отказались», - рассказала пенсионерка.

Коммунальщики помогли лишь в одном случае: небольшое деревце сломалось и улеглось на асфальтированную тропинку, соединяющую Ладожскую и проспект Строителей. Его срубили, обрезали ветки и уложили кучкой на обочину - пусть сохнет, авось трава разрастется и спрячет, убирать не придется.