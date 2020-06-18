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Из жизни

Пензячка самостоятельно очистила пляж и лесополосу от мусора

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«От властей бы хотелось - поставьте мусорные баки! Люди не такие свиньи, как кажется. Дайте мусор куда-то выкинуть», - отметила пензячка Ольга.

Активистку журналисты «Службы 11» встретили в зеленой зоне рядом прудом в Арбекове. Она собирала бутылки после тех, кто их кидает. Ее усилий хватило на то, чтобы очистить пляж и лесополосу. Но одной пары рук мало, чтобы сделать то же самое и наверху, на учатске между водоемом и трассой М5.

Вдоль протоптанной дорожки и асфальтированного тротуара - огромное количество мусора. Возникает вопрос, кто и зачем тащит в гору все ненужное.

В нескольких местах съемочная группа нашла целые кучи бутылок. При взгляде на такую картину оптимизм волонтера просто поражает. Хочется верить, что женщина когда-то доберется и до леса - если коммунальщики не приедут раньше.

«Самое главное - не только за собой убрать, но и за другим. Полюби друга, как брата, даже пускай он напился, упал и намусорил. Вот и все. Все намного проще в этой жизни», - пояснила Ольга.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

...а он тебя обманет и возрадуется...

Гость||

Если каждый за собой будет убирать-будет чисто!

Гость||

Враги КНДР смогут ощутить на себе «оглушительных грохот возмездия», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские правительственные издания. Журналисты отмечают, что «терпение военных» по поводу развивающегося конфликта с Южной Кореей подходит к концу.

Гость||

Удивительная женщина! Дай Бог ей всех благ за ее позитив!

Гость||

Чисто не там где убирают, а там где не мусорят!

Женщина-молодец!

Гость||

Молодец женщина, сам много раз собирал, но администрация Октябрьского района не разу не машину не организовала, да и собранны мусор не могла убрать. Давно предлагал места установки контейнеров для сбора мусора. но не кого из властей это не интересует их интересует лишь свое благосостояние. Позор!

Имя: Гость
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