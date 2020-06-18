Пензячка самостоятельно очистила пляж и лесополосу от мусора

18.06.2020 | 19:48

«От властей бы хотелось - поставьте мусорные баки! Люди не такие свиньи, как кажется. Дайте мусор куда-то выкинуть», - отметила пензячка Ольга.

Активистку журналисты «Службы 11» встретили в зеленой зоне рядом прудом в Арбекове. Она собирала бутылки после тех, кто их кидает. Ее усилий хватило на то, чтобы очистить пляж и лесополосу. Но одной пары рук мало, чтобы сделать то же самое и наверху, на учатске между водоемом и трассой М5.

Вдоль протоптанной дорожки и асфальтированного тротуара - огромное количество мусора. Возникает вопрос, кто и зачем тащит в гору все ненужное.

В нескольких местах съемочная группа нашла целые кучи бутылок. При взгляде на такую картину оптимизм волонтера просто поражает. Хочется верить, что женщина когда-то доберется и до леса - если коммунальщики не приедут раньше.

«Самое главное - не только за собой убрать, но и за другим. Полюби друга, как брата, даже пускай он напился, упал и намусорил. Вот и все. Все намного проще в этой жизни», - пояснила Ольга.