На улице Московской отвалилась часть плитки на подпорной стене

17.06.2020 | 20:12

Подпорная стена на Московской, от перекрестка с улицей Кураева и далее вдоль дома № 40, нуждается в ремонте. Виднеются проплешины: декоративные плитки выпали, обнажив бетонную основу.

«Здесь много повылетало. Бывает, это ведь уже прошло... сколько лет? Лет семь», - отметила горожанка.

О годах не забыть - табличка напоминает. На ней написано: реставрация подпорной стенки выполнена в 2013-м, к 350-летнему юбилею города Пензы.

Роскошно и почти по-столичному выглядела тогда Московская - посвежевшая, модернизированная, вся сияла.

«Сейчас такой простор здесь, такая красота, идешь - и душа поет у тебя», - рассказал мужчина.

Рабочие шлифовали те самые плитки подпорной стены, доводили до совершенства.

Московскую, кстати, в 2013-м комиссия принимала позже назначенного срока: подрядные организации не успели все доделать. То ли темпы выбрали неверные, то ли еще какая причина возникла.

Семь лет держалась плитка.

«Я думаю, что это некачественная работа. Если бы было сделано качественно, она бы не отваливалась», - заявил пензенец.

Между прочим, табличку с упоминанием даты реставрации прикрепили на совесть. Она как раз не выпала.