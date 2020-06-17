Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|20:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

На улице Московской отвалилась часть плитки на подпорной стене

Печать

Подпорная стена на Московской, от перекрестка с улицей Кураева и далее вдоль дома № 40, нуждается в ремонте. Виднеются проплешины: декоративные плитки выпали, обнажив бетонную основу.

«Здесь много повылетало. Бывает, это ведь уже прошло... сколько лет? Лет семь», - отметила горожанка.

О годах не забыть - табличка напоминает. На ней написано: реставрация подпорной стенки выполнена в 2013-м, к 350-летнему юбилею города Пензы.

Роскошно и почти по-столичному выглядела тогда Московская - посвежевшая, модернизированная, вся сияла.

«Сейчас такой простор здесь, такая красота, идешь - и душа поет у тебя», - рассказал мужчина.

Рабочие шлифовали те самые плитки подпорной стены, доводили до совершенства.

Московскую, кстати, в 2013-м комиссия принимала позже назначенного срока: подрядные организации не успели все доделать. То ли темпы выбрали неверные, то ли еще какая причина возникла.

Семь лет держалась плитка.

«Я думаю, что это некачественная работа. Если бы было сделано качественно, она бы не отваливалась», - заявил пензенец.

Между прочим, табличку с упоминанием даты реставрации прикрепили на совесть. Она как раз не выпала.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

За истечением срока давности и банкротством организации ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте