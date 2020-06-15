Куча строительного мусора в центре Пензы глубоко ранила пенсионерку

15.06.2020 | 19:36

Выросла куча не большая, не маленькая, средних размеров. Высится посреди стриженого газона, осыпается по краям, расползается вширь. Не местным, проходящим мимо по Кураева, в глаза не бросается - куча как куча, таких много.

«Ну ничего страшного. Это мелочи жизни. Это где-то дорогу делали, или площадь какая-то, куски асфальта там», - отметил пензенец Станислав Александрович.

Но холм раздражает жителей дома поблизости. Стыдно за город, сказала пензячка, которая позвонила в «Службу-11» по телефону.

«В конце декабря 2019 года у нас был прорыв, приехала аварийка. Все очистили, сделали, а весь мусор шестой месяц у нас перед глазами», - пожаловалась Нина Сергеевна.

Испорчена хорошая лужайка. Налицо безалаберность ресурсоснабжающей организации: все, кто проводят работы, связанные с раскопками, обязаны восстановить территорию, убрать за собой мусор. Этот тем более - все-таки центр Пензы!