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Из жизни

Куча строительного мусора в центре Пензы глубоко ранила пенсионерку

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Выросла куча не большая, не маленькая, средних размеров. Высится посреди стриженого газона, осыпается по краям, расползается вширь. Не местным, проходящим мимо по Кураева, в глаза не бросается - куча как куча, таких много.

«Ну ничего страшного. Это мелочи жизни. Это где-то дорогу делали, или площадь какая-то, куски асфальта там», - отметил пензенец Станислав Александрович.

Но холм раздражает жителей дома поблизости. Стыдно за город, сказала пензячка, которая позвонила в «Службу-11» по телефону.

«В конце декабря 2019 года у нас был прорыв, приехала аварийка. Все очистили, сделали, а весь мусор шестой месяц у нас перед глазами», - пожаловалась Нина Сергеевна.

Испорчена хорошая лужайка. Налицо безалаберность ресурсоснабжающей организации: все, кто проводят работы, связанные с раскопками, обязаны восстановить территорию, убрать за собой мусор. Этот тем более - все-таки центр Пензы!

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Гость||

Ужааааас ! Куча ранила пенсионерку!!!

Гость||

Это Арт-Объект "Куча"!!!

Гость||

Эта куча с платной парковкой принадлежащей депутату, чем больше платных парковок будет, тем больше куч!

Гость||

Так и на Карла Маркса, в историческом и туристическом центре, не пройти из за грязи от стройки. Всю улицу около краеведческого музея разбили и песком засыпали, а в дождь там грязное болото. Неужели стройки не должны огораживаться и убирать мусор?

Гость||

Гость писал(a):

Так и на Карла Маркса, в историческом и туристическом центре, не пройти из за грязи от стройки.
А сколько грязи стекается от длительной стройки, ведущейся на Советской площади! Почему об этом молчат? Как дождь черные реки!

Гость||

Это скрептноя грязь.

Гость||

Пенсионерку - ранило. А Ивана - не прошибешь.

Гость||

Гость писал(a):

Пенсионерку - ранило. А Ивана - не прошибешь.
пенсионерка фантик в клумбе найдет, сразу преинфарктное состояние! Зачем тему раздули, ну чинили депутату подводку к его парковке. Если действительно надо было взялабы и убрала эту кучу!

Имя: Гость
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