Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|21:42
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Из жизни

Коммунальщики перестали следить за детской площадкой на Островского

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Детская площадка рядом с домом на Островского, 3, вновь требует внимания коммунальных служб - в этом убеждена пенсионерка, которая переживает за внешний вид и санитарное состояние игровой зоны. Урны полны мусора, часть его просто валяется на земле.

«У нас площадка скверная, вообще ни разу не убирали. Деревья есть, которые падают. Хорошо, никого не прибило», - рассказала Раиса Никифоровна.

Аварийные насаждения, действительно, еще остались. К примеру, одно частично высохшее стоит рядом с тротуаром. Его бы спилить, но некому - даже закрепленного дворника нет. Очистка территории и уборка содержимого урн обычно происходит лишь после жалоб в вышестоящие органы.

«Не убирают совсем. Начали только траву косить, а так не убирают. Столько прутьев с деревьев! Хоть бы немножко собрали. В прошлом году тоже не убирали. Молодежь собрала мусор, стояло-стояло, и собаки разодрали эти все мешки. И в этом году тоже долго мешки стояли здесь», - отметила пенсионерка.

Игровая зона относительно новая - ее оборудовали на старом, привычном месте.

«Когда построили новую площадку, убирали из ЖЭКа. В прошлом году я ругалась: невыносимо - даже футбольное поле разваливается, все доски падают оттуда, и машин там наставили полно», - пожаловалась женщина.

Под футбольным полем, видимо, подразумевается баскетбольная площадка. Она расположена по соседству. На одном щите кольца вообще нет - вырвали с корнем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот чьи дети, те пускай и следят. Им государство и так бабла немеряно отстегивает.

Имя: Гость
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