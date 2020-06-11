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Из жизни

У Ласточкиных гор расчистили не тот овраг, на который жаловались

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Навестить Ласточкины горы решила съемочная группа «Службы 11» с определенной целью. Во второй половине мая в программу пожаловались поклонники природной жемчужины на Западной Поляне. Они обнаружили свалку в овраге на спуске к водоему, рядом с 3-м Объединенным проездом. Местные жители тоже возмущались: их часто обвиняли в причастности к созданию помойки.

«Вы видели, сколько тут отдыхающих бывает? Приходят с собаками гулять и сюда бросают мусор с пакетами», - пояснил мужчина.

Через несколько дней после выхода в эфир сюжета администрация Ленинского района прислала письмо, где было написано, что организованы работы по сбору и вывозу бытового хлама со склона.

Журналисты обрадовались такому отклику и решили снять материал об очищенном от мусора овраге. Но тот самый склон в 3-м Объединенном проезде, с которого просматриваются Ласточкины горы, снова был завален.

Сравнили съемки майские и июньские и увидели те же предметы.

Может быть, чиновники побывали у самого водоема. Но у берега - внушительная куча бытовых отходов.

Оказалось, что возникла путаница с адресами.

Представители администрации отправились в овраг во 2-м Объединенном проезде. И его действительно немного расчистили. А снимали склон в 3-м Объединенном, по соседству. Было бы хорошо, если там наконец-то тоже убрали бы мусор.

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Гость||

расчистили тот, который надо было, путаницы нет

Имя: Гость
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