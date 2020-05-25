Овраг у Ласточкиных гор закидали крупногабаритным хламом

25.05.2020 | 19:48

Третий Объединенный проезд находится рядом с Ласточкиными горами. Дома с одной стороны стоят рядом с оврагом. В самом его начале пензячка обнаружила свалку и позвонила в «Службу 11». Сообщила, что неизвестные набросали в кусты всякого мусора, в том числе крупногабаритного. И верно, кто-то не постеснялся швырнуть со склона строительные отходы, бытовые.

Представители местного населения обиделись на предположение о своей возможной причастности.

«Вы видели, сколько тут отдыхающих бывает? Приходят с собаками гулять и сюда бросают мусор с пакетами», - пояснил мужчина.

«Отдыхающие. Мы убираем, но нам уже надоело за ними убирать», - рассказала женщина.

Странная история. На пути к Ласточкиным горам находится большая контейнерная площадка - не закрытая, чем многие пользуются. Отдыхающим тащить в овраг мусор смысла нет. Хотя всякое бывает, лепестками роз склон засыпают гораздо реже. Чаще - бытовыми отходами.