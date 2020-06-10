У жителей улицы Угловой прибавилось проблем из-за ремонта дороги

10.06.2020 | 20:12

Лет 20 на Угловой ждали капитального ремонта дороги. И вот он сделан, да еще по программе «БКАД», что теоретически должно гарантировать надежность.

Придираться к тому, как положили асфальт, жители не стали - они счастливы, что он появился. Но почему-то не на всей улице: отрезок у домов № 9, 15, 17 остался без твердого покрытия.

«Нас бросили. Сказали: это не Угловая. Но, по сути, если делают Угловую, то ее должны всю сделать. Нам не сделали съезд, вся вода идет к нам под дом», - пожаловалась местная жительница Татьяна Викторовна.

Каким-то странным образом поднятое полотно основной дороги повлияло на концентрацию потоков именно на злополучном неасфальтированном отрезке. Рабочие протянули под проезжей частью трубу, вывели ее в сточную канаву. Но недавние ливни показали, что этих мер недостаточно.

«Вода идет к нам. Когда большие дожди начинаются, она вся - к нам в огород и в дом», - пояснил местный житель Николай Васильевич.

Когда приезжали чиновники, люди подходили и спрашивали, станут ли асфальтировать брошенный участок. Им отказали. О ливневке речи не шло, поскольку в тот момент новая дорога еще не преподносила сюрпризов. Теперь очевидно: нужна помощь - продлить трубу еще на несколько десятков метров до Ново-Гражданской, в большую сточную канаву.

«Помогите Христа ради, чтобы она уходила! Сделать трубу мы сами не можем, мы пенсионеры. Пенсия у всех - 8-9 тысяч, мы не можем даже сброситься, чтобы воду направить в овраг», - сообщила председатель совета улицы Угловой Валентина Тимофеевна.

Отвести сточную жидкость от домов и хотя бы асфальтовой крошкой засыпать отрезок Угловой - вот такие просьбы у жителей. Они надеются на помощь муниципалитета.