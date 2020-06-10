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Из жизни

Свалка в 3-м проезде Лобачевского скоро подберется к дороге

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Свалка у контейнерной площадки еще не велика, но понемногу подбирается к границам внутриквартальной дороги в 3-м проезде Лобачевского. Скоро доползет до бордюров, и тогда сотрется рубеж, разделяющий большую кучу мусора и проезжую часть.

Много лет назад асфальтированная полоса выглядела не такой запущенной.

«Это было уже давно. Сейчас каждая частная организация сами знаете как убирает. Здесь всегда навалено», - рассказала местная жительница.

Заброшенный грузовичок застыл на асфальте. Куча мусора рядом с его колесами уже поросла сорняками. Они неприхотливы, осваивают каждый ком грязи на своем пути.

В начале весны рабочие ресурсоснабжающей организации выполняли какие-то работы, связанные с колодцем. Забытое ими сигнальное ограждение так и лежит на газоне, никто на него не покушается. Выброшенный из люка мусор и тот, что остался после раскопок, сгрудили у бордюра.

Вот такая она, проезжая часть в 3-м проезде Лобачевского.

«А что, она грязная, что ли? Нормальная дорога. Это летит каждый раз», - пояснил прохожий.

Летит - это факт, но с каждым разом налетает все больше. Иногда ветер сдувает с асфальта часть мусора, дождем смывает, но все прибивается к бордюрам, попадает на газоны. За остатками ограды гниют результаты субботников многолетней давности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Новые отличные бордюры. Вам жить и радоваться.

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