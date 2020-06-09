Жители ул. Калинина пожаловались на поломанные деревья во дворе

09.06.2020 | 20:00

Рядом с домом № 111а на Калинина находится сушилка. Пользуются ею жильцы всех ближних многоэтажек. Конструкция старая, установлена еще в прошлом веке. С некоторых пор она стала опасной, но не по причине ветхости опор. Ветки деревьев свалились на ограждение, еще несколько вот-вот обрушатся.

«Там два ствола. Сначала обнаружили внизу упавшую ветку, а потом стали падать другие. Вверху обломаны. Но там еще дерево, которое упало на другой угол», - рассказала местная жительница.

Высаживали растения старожилы, тогда еще новоселы, во второй половине минувшего столетия. Немало вымахало после так называемого самосева. Заботу об одичавших деревьях не берет на себя ни одна управляющая компания.

Участок, где стоит сушилка, муниципальный. Администрация района должна следить за ним и ему подобными.

«Там же видно, что нависают ветки. А если ближе подойти со стороны дорожки - там же целая лапа висит», - пожаловалась пенсионерка.

По асфальтированной тропинке обычно пробегали дети - в Дом творчества, в школу, ясли. Теперь такого нет, но когда-нибудь все ограничения снимут, и дорожка снова станет востребованной. А рядом с ней распласталась сухая ветка внушительного размера.