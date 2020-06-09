На улице Ладожской женщина выступила против повышения тарифа на СОИ

09.06.2020 | 20:12

Не согласна платить больше, а ремонт входных групп ведется с нарушениями - это две основные претензии Натальи Федоровны к руководству ЖСК «Октябрьский», что находится в доме № 69 на улице Ладожской. Местная жительница считает, что тариф на содержание общего имущества слишком высок.

«А в апреле этого же года вдруг на рубль повысилось - и уже 13 рублей 50 копеек!» - пожаловалась женщина.

Новый председатель заверил, что жители согласились отдавать больше добровольно.

Возмущение жительницы вызвал и ремонт входных групп - он как раз стал возможен благодаря дополнительным отчислениям.

«Они делают неправильно, потому что нельзя на плитку класть другую плитку. Есть такой материал - геотекстиль, они должны были его применить», - пояснила она.

По словам рабочих, ломать старую керамику не стали - она еще крепкая. А новую укладывают на специально подготовленную поверхность - на нее наносят состав, который при высыхании становится крупнозернистым, шершавым. Благодаря этому плитка плотно держится.

«Решили, потому что очень скользко зимой. Снег падает. Много раз и дети падали, и мы сами, и пожилые люди поскальзываются. Зимой здесь уборщицы кладут коврики, чтобы не упасть.

На собрании 14 марта мы решили, что нужно плитку заменить. Сперва хотели положить специальное антискользящее покрытие, но потом подумали, что дешевле положить плитку», - рассказала председатель ЖСК «Октябрьский» Инга Владимировна.

«Зачем двойную работу делать? Очень хорошо! Уже очень скользко, люди падают, мы старые. «Эта плитка хорошая, все нормально». Все идет по плану», - отметила жительница дома.

И повышение тарифа незначительное, добавила она: «всего» на рубль с квадратного метра.