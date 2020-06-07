Дорожкам во дворе на ул. Карпинского повезло пережить зиму

07.06.2020 | 11:40

Зиму тротуары во дворе дома № 1 на улице Карпинского пережили. Нельзя сказать, что они полностью рассыпались, как опасались местные жители в прошлом году, но частичное разрушение есть.

Жалко напрасно потраченных денег, говорит прохожая. Кроме того, неизвестно, когда в следующий раз удастся попасть в программу благоустройства.

Асфальт во дворе лежал со времен Советского Союза, обновили его только в 2019-м. К изумлению людей, почему-то именно тут не предусмотрели бордюры, хотя слой твердого покрытия довольно тонкий, а оттого хрупкий. Обрамление помогло бы его спасти.

«Плохо сделали значит, такой асфальт положили плохой», - высказала свое мнение Раиса Никифоровна.

Тележурналисты поинтересовались, что лучше: хотя бы такие тротуары или вообще не тратить бюджетные деньги на работу тяп-ляп.

«Если их не будет, здесь грязь будет одна тогда, люди не пройдут. Пускай уж такие. Асфальт плохой. Вон показывают: дороги только сделали - и все, уже ямы», - поделилась соображениями женщина.

О том, что нечто подобное будет, местные жители говорили сразу же после благоустройства общего двора для нескольких домов.

«Они и будут осыпаться. После зимы, естественно, все края развалятся», - выразил уверенность горожанин.

После критического материала коммунальщики попытались укрепить пешую зону с помощью земли. Помогло слабо.