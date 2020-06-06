После капитального ремонта на Калинина, 111, затопило подвал

06.06.2020 | 20:15

Года не прошло, как сделали капитальный ремонт сетей в доме № 111 на улице Калинина, а подвал уже полон воды.

Натекло не из канализационных труб - в этом жители дома уверены: в техническом помещении плещется чистая жидкость без запаха. Водопровод тоже ни при чем, уже проверяли. Проблема заключается в самом ремонте и расположении здания.

Рабочие предложили забетонировать полы, жителям идея не понравилась.

«И сверху заливает, и грунтовые воды идут. Со стороны улицы вдоль дома идет теплосеть, рядом - центральная канализация. Поэтому от бетонирования пола в подвале мы отказались», - привела доводы Лариса Александровна.

Вода растеклась по твердому покрытию, хотя до ремонта она просто ушла бы в землю.

«Когда штукатурили стены, заштукатурили и пол. Вода не уходит из подвала», - пояснила пенсионерка.

Еще одна причина - неправильно смонтированные водосточные трубы.

«Поставили безграмотно у самого подъезда - мы еще просили, чтобы хоть наискосок было. И когда дождь идет, заливает. А здесь рыли новую канализацию, забросали кое-как, мы тут сами ровняли. В двух местах земля воду пропускает, отмостков нет, и все идет в подвал», - обосновала свое мнение Лариса Александровна.

В мокром техническом помещении есть отверстие для слива, но оно засорилось. Может быть, в него попал бетон - жидкость плещется над решеткой.

Капитальный ремонт был мучительным, его делали с мая по декабрь 2019-го. И радости от результатов люди не испытывают.

Нужно исправлять, переделывать водостоки и выяснять, почему вода не уходит.

«С крыши течет мимо воронки. Сделать больше сливных труб, и у нас, мне кажется, все наладится. И надо из подвала воду откачивать все время», - отметила Валентина Александровна.

Жители Калинина, 111, отправили заявления в региональный фонд капитального ремонта и в прокуратуру.