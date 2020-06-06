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Из жизни

На 2-й Проезжей улице никогда не было асфальтированной дороги

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Улица хоть и Проезжая, но по ней едва проедешь. Уже три поколения пытаются поддерживать в относительно ровном состоянии участок у своих домов - от № 14 и далее в порядке убывания.

«Я здесь живу уже 66 лет. Никогда тут дорогу не делали! Центр Шуиста, а у нас единственная дорога, которая не асфальтирована вообще. Она асфальта даже не нюхала!» - рассказал Валерий Александрович.

Все соседние улицы все же ремонтировали, хоть и давно, отмечают старожилы. Обида вспыхнула с новой силой, когда прибыли рабочие и высыпали кучу щебня на 2-й Проезжей. Сначала у людей забрезжила надежда, но потом быстро угасла.

«Вчера стоял здесь мастер, я с ним разговаривал. Он сказал: «Да, мы этот участок непроезжий засыплем». А здесь, говорю, будете делать? Он помялся: «Конечно, тоже будем». Но я так понял, здесь не будут делать», - передал суть Николай Никифорович.

Выяснилось, что в этом районе планируется ремонтировать дороги по программе «БКАД». Но все они - рядом со 2-й Проезжей.

В списке отмечены ближайшие улицы.

На карте все показано нагляднее.

Валерий Александрович располагает письмами чиновников городской администрации. В разные годы ему отвечали в той или иной степени одинаково: в связи с дефицитом бюджетных средств на 2-й Проезжей ремонт не планируется.

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